Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika
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Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

23.03.2022 10:59
Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Rusya'nın Jakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Rusya'nın Jakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, birçok ülkeden çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığı öğrenildi. Rusya'nın Jakarya Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, G20 Zirvesi'ne Putin'in de katılmayı düşündüğünü belirterek, "Sadece G20 değil, birçok organizasyon Rusya'yı istemiyor. Batı'nın davranışları kesinlikle orantısız" dedi. Batılı müttefikler ve ABD, Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya'nın büyük ekonomilerin yer aldığı G20 grubunda kalıp kalmayacağını tartışıyor.

Bu yıl Endonezya'da gerçekleştirilecek 2022 G20 Zirvesi'nin 30-31 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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