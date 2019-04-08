Son Dakika Haberleri: Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var

Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var

13 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.

Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:08 

Türkiye, Vladimir Putin, Ekonomi
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