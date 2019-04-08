Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var
13 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:08
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