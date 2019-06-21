Son Dakika Haberleri: Putin Gürcistan'a uçuşları yasakladı
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Putin Gürcistan'a uçuşları yasakladı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da aralarında yaşanan 'koltuk krizi' sonucu Gürcistan'da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Putin Gürcistan'a uçuşları yasakladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da aralarında yaşanan 'koltuk krizi' sonucu Gürcistan'da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'da aralarında yaşanan 'koltuk krizi' sonucu Tiflis'te başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durduran bir kararname imzaladığını duyurdu. 8 Temmuzdan sonra uygulanacak karar kapsamında ayrıca Gürcistan'a olan turistik turlar da iptal edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Gürcistan'da bulunan Rusya vatandaşlarına da 'geri dönün' çağrısında bulunuldu.

"Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım"

Bunun yanı sıra kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev Gürcistan'daki protestoları kınadı. Yaşanan olayın temelde Gürcistan'ın iç siyaseti olduğunu ve bunun Rusya düşmanlığı üzerinden yapıldığını belirten Medvedev, "Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım" dedi.

Gürcistan'a ekonomik gözdağı

Gürcistan'da çok fazla Rus vatandaşının bulunduğunu ve Rusya'ya karşı bir düşmanlığın başlaması halinde vatandaşların Gürcistan'a gitmeyi bırakacaklarını belirten Medvedev, " Vatandaşlarımıza bunu önereceğiz. Sonrasında Gürcistan ekonomisinin ciddi problemleri olacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Gürcistan, Politika
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