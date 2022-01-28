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Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus dış siyasetinin güncellenmesini görüştü - Son Dakika

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus dış siyasetinin güncellenmesini görüştü

28.01.2022 14:47
Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus dış siyasetinin güncellenmesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkenin dış siyasetinin güncellenmesi konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkenin dış siyasetinin güncellenmesi konusunu ele aldı.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, Rus dış siyasetinin güncellenmesiyle ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının bu konuda taslak belge hazırladığı bilgisini paylaşan Putin, "Elbette bu, stratejik planlama ile ilgili belgeler kategorisine giriyor. Dışişleri Bakanlığı, burada dünyada yaşanan son değişimleri dikkate aldı. Ayrıca, burada son beş yılda uluslararası politikada gerçekleşen önemli değişimler yansıtıldı." dedi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu konuda rapor sunacağını aktardı.

Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, bu tekliflere 26 Ocak'ta yazılı yanıt vermişti.

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Güvenlik Konseyi, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus dış siyasetinin güncellenmesini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus dış siyasetinin güncellenmesini görüştü - Son Dakika
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