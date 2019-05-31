Son Dakika Haberleri: Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü
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Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.

Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi.
Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:40 Kaynak: AA
Suriye, Rusya Federasyonu, İdlib, Vladimir Putin, Güncel
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