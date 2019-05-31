Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:40 Kaynak: AA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye
'nin İdlib
bölgesindeki durumu ele aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi.
Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı.
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