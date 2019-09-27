Son Dakika Haberleri: Putin, Güvenlik Konseyinde Suriye'yi görüştü
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Putin, Güvenlik Konseyinde Suriye'yi görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye meselesini görüştü.

Putin, Güvenlik Konseyinde Suriye'yi görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye meselesini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması sonrası Suriye meselesinin çözümü konusunu görüştüğünü bildirdi.

Peskov, toplantıda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona ermesi sonrası güvenliğin sağlanması konusunun ele alındığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve gelecek haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıklamıştı.

Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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