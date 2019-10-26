Son Dakika Haberleri: Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı
Son Dakika Güncel Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı

Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını ele aldı.

Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını ele aldı.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durumun görüşüldüğü kaydedildi.

Putin'in konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya- Afrika Zirvesi ile de ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu
"Fevkalade önemli ve başarılı bir operasyon" Moskova'da Soçi Mutabakatı alarmı! Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Güvenlik Konseyini acil topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]