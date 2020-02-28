Putin, Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı - Son Dakika
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Putin, Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı.

Putin, Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." ifadelerini kullandı.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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