Son Dakika Haberleri: Putin, Güvenlik Konseyini Venezuela Gündemiyle Topladı

Putin, Güvenlik Konseyini Venezuela Gündemiyle Topladı

37 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Venezuela'daki son durumu ele aldı.

Putin, Güvenlik Konseyini Venezuela Gündemiyle Topladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Venezuela'daki son durumu ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını ve toplantıda Venezuela'daki son durumun ele alındığını belirterek "Bazı ülkelerin, Venezuela'nın iç işlerine müdahale etme niyeti ile ilgili açıklamalarından endişe duyulduğu dile getirildi." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım yapmak için anlaşma yaptığını belirterek, ABD'yi Venezuela'da kaos yaratmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce, Rusya'nın Venezuela'daki varlığına ilişkin, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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