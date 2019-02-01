Son Dakika Haberleri: Putin Güvenlik Konseyini Venezuela İçin Topladı

Putin Güvenlik Konseyini Venezuela İçin Topladı

53 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek için Güvenlik Konseyini topladı.

Putin Güvenlik Konseyini Venezuela İçin Topladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek için Güvenlik Konseyini topladı. Konsey, Venezuela'ya dış müdahalede bulunanları uyararak Venezuela'nın sorunu kendi içinde çözmeleri gerektiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Venezuela'daki siyasi kriz ve ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşmasından (INF) çekilmesini görüşmek için Güvenlik Konseyiyle bir araya geldiğini açıkladı. Peskov, Güvenlik Konseyinin Venezuela'ya dış müdahalede bulunanları tekrar uyardığına değinerek, "Üyeler, Venezuela'daki durumu tartıştılar ve bir kez daha ülkenin siyasi krizini kendi başlarına, dış müdahale olmadan çözmeleri gerektiğini vurguladılar" dedi.

Konseyin ABD'nin tek taraflı çekildiği Orta Menzilli Nükleer Anlaşması (INF) hakkında da görüştüğünü bildiren Peskov, "ABD'nin INF'den ayrılmasının ardından öngörülen eylemler kapsamında stratejik istikrar uluslararası güvenlik konuları görüşüldü" diye konuştu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Venezuela, Politika
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