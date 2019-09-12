Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü

Putin dövüş sanatları sanatçısı Nurmagomedov ile buluştu

MOSKOVA - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Cumhurbaşkanı Vladimir Vasilyev karma dövüş sanatları sporcusu ve hafif siklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile sporcunun babası ve antrenörü Abdülmenap Nurmagomedov ile bir araya geldi.