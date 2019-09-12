Son Dakika Haberleri: Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
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Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü

1 saat önce

Putin dövüş sanatları sanatçısı Nurmagomedov ile buluştu MOSKOVA - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Cumhurbaşkanı Vladimir Vasilyev karma dövüş sanatları sporcusu ve hafif siklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile sporcunun babası ve antrenörü Abdülmenap Nurmagomedov ile...

Putin dövüş sanatları sanatçısı Nurmagomedov ile buluştu

MOSKOVA - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Cumhurbaşkanı Vladimir Vasilyev karma dövüş sanatları sporcusu ve hafif siklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile sporcunun babası ve antrenörü Abdülmenap Nurmagomedov ile bir araya geldi.

Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Dağıstan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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