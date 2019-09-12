Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
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Putin dövüş sanatları sanatçısı Nurmagomedov ile buluştu MOSKOVA - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Cumhurbaşkanı Vladimir Vasilyev karma dövüş sanatları sporcusu ve hafif siklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile sporcunun babası ve antrenörü Abdülmenap Nurmagomedov ile...
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Putin dövüş sanatları sanatçısı Nurmagomedov ile buluştu
MOSKOVA - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Cumhurbaşkanı Vladimir Vasilyev karma dövüş sanatları sporcusu ve hafif siklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile sporcunun babası ve antrenörü Abdülmenap Nurmagomedov ile bir araya geldi.
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