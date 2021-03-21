Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilini Sibirya'da geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte hafta sonu tatili için Sibirya'daki Tayga bölgesine gitti. Putin burada Şoygu ile birlikte yürüyüş yapıp arazi araçları kullandı, yemek yedi ve ahşap atölyesinde vakit geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında "katil" ifadesini kullanmasıyla gündeme gelmişti. Putin Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)