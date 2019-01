Putin Hakkında Bilinmeyenler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya lideri Vladimir Putin 'in bilinmeyen yönlerini anlattı.Rusya'da yayın yapan bir gazeteye röportaj veren Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile ilgili birçok soruyu cevapladı. Rusya'nın dış politikası hakkında da bilgi veren Peskov, Putin'in cep telefonu ve sosyal medya kullanmadığını söyledi. Röportajda Putin'in emekli aylığı alıp almadığı sorusunu cevaplayan Peskov, " Kırım ile ilgili sorunlar başlayınca Putin, emeklilik maaşını Amerikan sermayeli bankadan Rus sermayeli bir banka hesabına aktardı. Onun emekli aylığının ne kadar olduğu konusunda bilgi veremem çünkü bilmiyorum. Maaşa gelince, Putin'in emekli maaşının dışında başkanlık maaşı var" dedi."YILDA 1-2 KEZ PARA HARCIYOR" Peskov, Putin'in maaşlarını ne yaptığı ve cebinde nakit para taşıyıp taşımadığı sorusuna da cevap vererek, "Yılda 1-2 kez para harcıyor. Örneğin kayak yapmaya gittiğinde veya dağ kafesine gittiğinde cebinde parası olur" dedi. Muhabirin Putin'in cep telefonu kullanıp kullanmadığına dair soruya ise Peskov, "Onun kendisine özel cep telefonu yok. Bir devlet başkanı cep telefonu kullanamaz çünkü riskleri göz ardı etmiş olur" şeklinde cevap verdi."BAŞKAN ÇOK OKUYOR" Röportajda Putin'in nereden haber okuduğuna da cevap veren Peskov, "Kremlin ve Novo-Ogarevo'da, başkanın masasına dergi ve gazeteler bırakılıyor. Uçakta da okuyor. Aslında uçak onun başka bir evi. İnternetten uzak durmuyor. Oradan da haber okuyor. Başkan çok okuyor. Ayrıca uçakta internet var. Başkan uçakta bilgi ve değerlendirmelerde bulunuyor. Her gün aralıksız televizyondan haberleri takip ediyor. Zaman buldukça arabasında, evinde veya uçuşu sırasında haberleri izliyor. İzlediği haberlere göre bir dizi talimatlar verir" ifadelerini kullandı."PUTİN'İN İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAK İÇİN TWİTTER'A İHTİYACI YOK" Muhabirin, "Son zamanlarda politikacılar kitle ile iletişim kurmak için aktif olarak sosyal ağları kullanıyorlar. Örneğin, Trump Twitter üzerinden açıklama yapar. Başkanımız bu örneği izleyebilir mi" sorusuna kısa bir cevap veren Peskov, "Putin'in buna ihtiyacı yok. Daha doğrusu insanlarla iletişim kurmak için Twitter'a ihtiyacı yok" dedi."BEN DE SOSYAL MEDYA KULLANMIYORUM" Röportajda kendisinin sosyal medyayı kullanıp kullanmadığına da cevap veren Peskov, " İnstagram çok güzel bir buluş. Fakat kullanım koşullarını okudunuz mu? Sizin İnstagram hesabınız aslında şirketin malıdır. Sizden istedikleri zaman hesabı alırlar ve kapatırlar. Bu tüm sosyal medya hesapları için geçerli. Hayatım boyunca hiç Facebook 'a girmedim. Vkontakte'nin neye benzediğini bilmem. Kendimi bir sosyal medya hesabı kullanmaya zorlamıyorum. ABD 'de devlet başkanlığı seçimlerine müdahale olduğu gerekçesiyle kaç tane Rus hesabı kapatıldı biliyor musunuz? Mesela Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov 'un Instagram hesabı engellendi. Bu SWIFT sistemi ile aynıdır. Amerika İran 'ın davranış şeklini beğenmiyor, bankaları bu sistemden ayırıyorlar. Bunu yarın Rusya'ya uygulamayacağının garantisi yok. Mevcut sistemindeki hem sosyal ağlar hem de ekonomik sistemler siyasallaştırılmaktadır. Ayrı bir kişi veya ayrı bir devlet, er ya da geç, şu soru ortaya çıkar: ya diktemiz altında yaşamaya başlarsın ya da seni engelleriz. Sonunda her şey egemenliğe iniyor" ifadelerini kullandı. Röportajın devamında Rus dış politika ile ilgili soruları cevaplayan Peskov, "Putin bugün hangi sorunu daha çok önemsiyor" şeklinde soruya, "Öncelikle başkan ülkemizin konularını daha çok önemsiyor. Fakat uluslararası ilişkiler politikamızın ayrılmaz bir parçası. Putin, Suriye 'de askerimiz olduğu için Suriye'ye daha çok dikkat çekilmesini istiyor. Ukrayna sorunu ve ABD politikaları uzunca bir süredir gündemimizde olduğu için başkan bu konuları da yakından takip ediyor" şeklinde yanıt verdi."ABD, RUSYA'YI ULUSAL POLİTİKALARINI TERK ETMEYE ZORLAYAMAZ" Röportajda, ABD kamuoyunda Putin ile Trump arasında danışıklı dövüş olduğu, bir süre sonra yaptırımların ve çekişmelerin sona ereceği gibi yorumlar yapıldığını söyleyen muhabir, Peskov'a bu konudaki görüşlerini sordu. Peskov, "Bu, gerçeklerle ilişkisi olmayan bir komplo teorisi. ABD kendisini, kendisine özgü bir durumda buldu. Hem toplumda hem de hükümette bölünmeler var ve Trump'ın çalışmasını zorlaştıran şartlar. Yaptırımlar önemsiz değil ve çok ciddi bir durum. Örneğin, Nord Stream II projesinin uygulanmasıyla ilgili kısıtlamalarla tehdit ediliyoruz. Bu, Rus sıvısından daha pahalı olan Amerikan sıvılaştırılmış gazına rekabet avantajı sağlamak için açık bir girişimdir. Rusya'nın ABD de dahil olmak üzere 40 yıldan daha fazla süredir farklı kısıtlamalar altında yaşadığını unutmayın. 1974'te Jackson-Vanik değişikliği kabul edildi. İptal edildikten hemen sonra 'Magnitsky yasası' ortaya çıktı ve bir sürü yaptırım kararı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ekonomi olmasına rağmen, Rusya'yı egemen politikasını terk etmeye zorlayacak araçlara sahip değiller. Amerika ne yaparsa yapsın başarılı olamadı. Diğer taraftan Amerikalıları bu girişimlerini terk etmeye zorlayacak araçlarımız yok" şeklinde konuştu."UKRAYNA'DA DURUMLAR GERÇEKTEN KÖTÜ" Ukrayna konusuna da değinen Peskov, "Ukrayna'da durumlar gerçekten kötü. Ukrayna'daki sorunun söylemlerle değil yüzleşerek çözülebileceğine dair farklı sesler duymuyoruz. Sorunun iyi bir yere taşınması için Ukrayna'nın iç savaş sonuçlarıyla başa çıkması gerekir. Ülkenin en büyük iki bölgesini tamamen reddetme politikasını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Ancak o zaman belki de Kiev , Minsk anlaşmalarının uygulanmasına başlayarak sorunun giderilmesi için aşama kaydeder. Kiev ile ortamın şimdilerde gerilmesinin sebebi Poroşenko 'nun seçim kampanyasıyla bağlantılı. Bunun için Kerç Boğazı gibi provokasyon tekniklerine ihtiyacı var. Donbass'ta savaşın sonlanması Kiev yönetimine bağlı. Eğer bir barış amacı varsa o zaman şans var. Fakat şu an savaşın sona erme ihtimali yok" dedi. Peskov'un röportajının geri kalan kısmı 16 Ocak'ta yayınlanacak.(İHA)