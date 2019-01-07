Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüştü
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirdi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
ile görüşme gerçekleştirdi. Putin, Modi'ye Hindistan'da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin ile Modi görüşmesinde iki lider birbirlerinin yeni yılını kutladı. Putin, ayrıca Modi'ye Hindistan'da yapılacak olan seçimler için başarı dileklerini sundu. Liderler bölgesel konuları da ele alırken, iki ülke arasında askeri stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak karar alındı. Rusya Devlet Başkanı, Eylül
2019'da Rusya'nın Vladivostok şehrindeki Doğu Ekonomik Forumu'na Hindistan'ı ana katılımcı olarak davet etti.
Bilindiği gibi Hindistan ile Rusya arasında birçok konuda askeri işbirliği anlaşmaları yapılmış, son olarak Hindistan, Rusya'ya S-400 siparişi vermişti. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
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