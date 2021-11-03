Putin, hipersonik Tsirkon füzesinin 2022'de Rus donanmasına teslim edileceğini açıkladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde ilk defa nükleer denizaltıdan fırlatma testi yapılan Tsirkon adlı hipersonik füzelerin, gelecek yıldan itibaren Rus donanmasına teslim edilmesine başlanacağını açıkladı.

Putin, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile Soçi'de toplantı yaptı.

Tsirkon füzesine yönelik testlerin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Putin, "Tsirkon, denemeler sırasında hem kara hem de deniz hedeflerini su altı ve su üstü gemilerden isabetli şekilde vurdu. Önümüzdeki yıldan itibaren bu füzelerin Rus donanmasına teslim edilmesine başlanacak." dedi.

Putin, Rus savunma sanayisindeki gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Lazer, hipersonik, kinetik ve diğer silahların ülkemizde yaratılması, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım haline geldi ve ordunun yeteneklerini önemli ölçüde artırdı." diye konuştu.

Yapay zekanın Rus ordusuna yönelik silahların geliştirilmesinde son derece önemli olduğunu anlatan Putin, şöyle devam etti:

"Geleceğin silah sistemlerinin yaratılmasında yapay zeka teknolojilerinin kullanımı birinci önceliğe sahiptir. Yapay zeka teknolojilerinin personel ve silah komuta sistemlerinde, iletişim ve veri iletim araçlarında, ayrıca yüksek isabetli füzelerde daha aktif kullanılması gerekiyor. İnsansız hava araçlarının yanı sıra derin deniz araçları üzerinde kontrol sağlanması ve gelişmiş robotik yapılarda da yapay zeka teknolojilerinin kullanılması son derece önemli."

Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2 bin kilometre menzile sahip olduğu öne sürülmüştü.