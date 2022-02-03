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Putin: "Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok" - Son Dakika

Putin: "Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok"

03.02.2022 22:21
Putin: "Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgınına karşı ek önlemler almayacaklarını, üstelik bazı kısıtlamalarda gevşemeye gidebileceklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgınına karşı ek önlemler almayacaklarını, üstelik bazı kısıtlamalarda gevşemeye gidebileceklerini açıkladı.

Rusya'da iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkililerinin bir araya geldiği "Delovaya Rossiya" forumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki korona virüs salgını hakkında alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarına karşı Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar getirilmeyeceğini duyuran Putin, "Dün akşam geç saatlere kadar başbakanla bu konuyu ele aldık, sanırım gece yerel saatle 02.00 gibi ayrıldık. Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok. Aksine 'Omicron' mutasyonunun seyrine göre farklı bir öneri var. Covid-19'un Omicron mutasyonuna ilişkin hastalığın seyri özellikleri dikkate alındığında genel çıkarım, temaslı kişilere yönelik karantina kısıtlamalarının bile yakında kaldırılabileceği yönünde. Demek istediğim, insanlar işlerini huzur içinde sürdürmeye devam edebilir. Zira herhangi bir kapanma öngörülmüyor" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Putin: Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok
Putin: Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok
Putin: Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: 'Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin: "Hükümetin Covid-19 hakkında ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok" - Son Dakika
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