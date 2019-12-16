Putin'i basın ordusu takip edecek - Son Dakika
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Putin'i basın ordusu takip edecek

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısına Rusya'dan ve dünyadan toplam bin 895 gazeteci akredite oldu.

Putin'i basın ordusu takip edecek, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısına Rusya'dan ve dünyadan toplam bin 895 gazeteci akredite oldu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001 yılından beri düzenlediği yıl sonu basın toplantısına dünyanın birçok ülkesinden gazetecilerin ilgisi yoğun oldu. Aralık ayı başında Kremlin Basın Servisinin açtığı akreditasyon başvurusuna toplam 2 bine yakın gazeteci müracaat etti. Son yayınlanan listeye göre toplam bin 895 gazetecinin akreditasyon başvurusunun kabul edildiği açıklandı.


Basın toplantısına en çok başvuran gazeteciler Rusya'dan oldu. Rusya'nın çoğu kez taraflı yayıncılık yaptığı için tepki gösterdiği ABD basınından birçok yayın kuruluşu Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısına müracaat ederken bu başvuruların tümü kabul edildi. Amerikan medya kuruluşu CNN, CBS News, Sky News ve Fox News'in yanı sıra Suriye, Irak, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinden de gazeteciler de toplantıyı takip edecek.


Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden gazetecilerin basın toplantısını takip etmek için yaptığı müracaatlar da kabul edildi. Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısında Türk gazeteciler de yer alacak.


Öte yandan Putin'in 2001 yılından beri gerçekleştirdiği basın toplantılarının en uzunu 2008 yılında 4 saat 40 dakika sürmüştü. Bu yıl gerçekleşecek olan basın toplantısı, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda 19 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de başlayacak. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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