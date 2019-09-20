Son Dakika Haberleri: Putin'i Kremlin'den atmak için Sibirya'dan yola çıkan 'savaşçı şaman' tutuklandı
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Putin'i Kremlin'den atmak için Sibirya'dan yola çıkan 'savaşçı şaman' tutuklandı

2 saat önce

Kendi kendisini 'savaşçı şaman' olarak tanımlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'ndan atmak için Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan Aleksandr Gabişev 50 polisin katıldığı operasyonla tutuklandı

Putin'i Kremlin'den atmak için Sibirya'dan yola çıkan 'savaşçı şaman' tutuklandı, System.String[]

Kendi kendisini 'savaşçı şaman' olarak tanımlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'ndan atmak için Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan Aleksandr Gabişev 50 polisin katıldığı operasyonla tutuklandı.


50 yaşındak Gabişev'in Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre maskeli polisler savaşçı şaman ve beraberindekilere şafak vakti baskın yaptı.

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Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Sibirya, Savaşçı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30 
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