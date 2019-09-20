Putin'i Kremlin'den atmak için Sibirya'dan yola çıkan 'savaşçı şaman' tutuklandı
2 saat önce
Kendi kendisini 'savaşçı şaman' olarak tanımlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'ndan atmak için Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan Aleksandr Gabişev 50 polisin katıldığı operasyonla tutuklandı
Kendi kendisini 'savaşçı şaman' olarak tanımlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'ndan atmak için Sibirya'dan yaya olarak yola çıkan Aleksandr Gabişev 50 polisin katıldığı operasyonla tutuklandı.
50 yaşındak Gabişev'in Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre maskeli polisler savaşçı şaman ve beraberindekilere şafak vakti baskın yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30
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