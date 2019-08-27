Putin: "İdlib'deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz.
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Putin: "İdlib'deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:46 Kaynak: AA
Putin: " İdlib'deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik."
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