Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor
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İtalya'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki militanların Suriye’nin İdlib kentinden buraya akın ettiğini ve Libya'daki durumunun kötüye gittiğini söyledi
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:37
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Suriye
'nin İdlib
kentin bulunan militanların Libya
'ya akın ettiğini ve ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi. İtalya
'nın başkenti Roma
'ya günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya krizine değindi.
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