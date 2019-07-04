Son Dakika Haberleri: Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor
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Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor

35 dakika önce

İtalya'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki militanların Suriye’nin İdlib kentinden buraya akın ettiğini ve Libya'daki durumunun kötüye gittiğini söyledi

Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentin bulunan militanların Libya'ya akın ettiğini ve ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya krizine değindi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:37 
Vladimir Putin, İdlib, Libya, Dünya
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