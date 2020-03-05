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Putin: "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık.
6 saat önce
Putin: "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:22 Kaynak: AA
Putin: " (İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler."
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