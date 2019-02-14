Putin: "İdlib'te Çatışmasızlık Bölgesi Kurulması Geçici Bir Tedbir ve Teröristlerin Saldırıları...
53 dakika önce
Putin: "İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır.
Putin: "İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı