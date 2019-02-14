Son Dakika Haberleri: Putin: "İdlib'te Çatışmasızlık Bölgesi Kurulması Geçici Bir Tedbir ve Teröristlerin Saldırıları...

Putin: "İdlib'te Çatışmasızlık Bölgesi Kurulması Geçici Bir Tedbir ve Teröristlerin Saldırıları...

53 dakika önce

Putin: "İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır.

Putin:
Putin: "İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Vladimir Putin, İdlib, Güncel
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