Son Dakika Haberleri: Putin : "İdlib'te Gerginliğin Azaltılması Konusunda Anlaşmamız Gerekiyor.

Putin : "İdlib'te Gerginliğin Azaltılması Konusunda Anlaşmamız Gerekiyor.

1 saat önce

Putin : "İdlib'te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor.

Putin :
Putin : "İdlib'te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Vladimir Putin, İdlib, Güncel
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