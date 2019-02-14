Putin : "İdlib'te Gerginliğin Azaltılması Konusunda Anlaşmamız Gerekiyor.
1 saat önce
Putin : "İdlib'te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor.
Putin : "İdlib'te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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