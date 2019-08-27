Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan yeni nesil Rus savaş uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Günübirlik çalışma ziyareti için gittiği başkent Moskova'da, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, organizasyonu lider fuarlardan biri olarak gördüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30
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