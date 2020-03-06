Putin ile Esad ateşkes anlaşmasını görüştü - Son Dakika
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Putin ile Esad ateşkes anlaşmasını görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile İdlib'de uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasını görüştü.

Putin ile Esad ateşkes anlaşmasını görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad ile İdlib'de uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasını görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği İdlib zirvesinde çıkan ateşkes kararının ardından Putin, Beşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Erdoğan ile görüşmesi ve Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun okuduğu ateşkes anlaşması hakkında Esad'a bilgi verdi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin'in görüşme ve ateşkes hakkında detayları aktarmasından sonra Esad'ın alınan kararlardan ve görüşmeden memnuniyet duyduğu aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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