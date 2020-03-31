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Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı
6 saat önce
Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.
Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.
Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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