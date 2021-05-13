Putin ile Guterres, Filistin'i görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili görüştü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve sivilleri hedef alması tüm dünyanın gündeminde yer alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Putin'i İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde eden Rusya'yı Zafer Bayramı nedeniyle tebrik ettiği ifade edilirken, Putin'in ise BM'nin uluslararası meselelerdeki önemine vurgu yaptığı belirtildi.

İki devletli çözüme destek

Açıklamada, ikilinin telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede bir dizi güncel konuları ele aldığını aktarılırken, "Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması konusunda öncelikli görevin her iki taraftaki şiddet eylemlerini durdurmak ve sivil halkın güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına ve genel olarak kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayanan iki devletli çözüm ilkesine destek ifade edildi" denildi.

Kremlin ayrıca, ikilinin Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan iç savaşa dair de görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

(Erhan Altıparmak/ İHA)