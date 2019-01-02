Son Dakika Haberleri: Putin ile Macron Suriye'yi Görüştü

Putin ile Macron Suriye'yi Görüştü

13 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.

Putin ile Macron Suriye'yi Görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, " Görüşmede, İstanbul'da 27 Ekim 2018'de Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderler zirvesinin sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması konusunda ulaşılan anlaşma bağlamında Suriye meselesinin çözümü ayrıntılı olarak ele alındı." denildi.

Ayrıca görüşmede her iki liderin Ukrayna krizine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Suriye, Vladimir Putin, Güncel
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