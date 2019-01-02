Putin ile Macron Suriye'yi Görüştü
13 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, " Görüşmede, İstanbul'da 27 Ekim 2018'de Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderler zirvesinin sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması konusunda ulaşılan anlaşma bağlamında Suriye meselesinin çözümü ayrıntılı olarak ele alındı." denildi.
Ayrıca görüşmede her iki liderin Ukrayna krizine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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