Son Dakika Haberleri: Putin ile Maduro, Rusya'da bir araya gelecek
Son Dakika Politika Haber

Putin ile Maduro, Rusya'da bir araya gelecek

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Kazakistan ve Filipinler devlet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.

Putin ile Maduro, Rusya'da bir araya gelecek, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Kazakistan ve Filipinler devlet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.


Rusya'nın en önemli fikir kulüplerinden biri olan Valdai Fikir Kulübü her yıl Rusya'da düzenlenen konferanslarına bu yıl da devam ediyor. Rusya'nın Soçi kentinde 30 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek konferanslara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra dünyanın önde gelen devlet başkanları ve birçok ülkeden diplomat katılacak. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov basına Valdai Fikir Kulübü'nün programı ile ilgili bilgi verirken konferanslarda Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki göç sorunu ve savaş, Rusya ve Orta Asya ilişkileri, Rusya'nın uluslararası politikaları gibi birçok önemli başlıkta sunumlar yapılacağını söyledi.


Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen etkinlikte Putin'in önemli görüşmeler yapacağını söyleyen Peskov, programa davetli olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokaev ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile özel görüşmeler yapılacağını söyledi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu
Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin ile Maduro, Rusya'da bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]