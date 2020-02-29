Putin ile Ruhani İdlib'i görüştü - Son Dakika
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Putin ile Ruhani İdlib'i görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Putin ile Ruhani İdlib'i görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.


Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin İdlib'teki süreci değerlendirdiği aktarılarak, " Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde teröristlerle mücadeleye ilişkin Astana Formatı kapsamında yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiği konusunda ortak görüş aktarıldı" ifadeleri kullanıldı.


İran'da yayılmaya devam eden korona virüsü liderlerin gündeminde yer alırken açıklamada, "Putin, Ruhani'ye korona virüsü salgını nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi ve salgının yayılmasını önleme konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İdlib, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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