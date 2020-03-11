Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi - Son Dakika Dünya

Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi

7 saat önce

Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı. Tasarının referandumda kabul edilmesi halinde Vladimir Putin, 2036'ya kadar üst üste devlet başkanlığı yapabilecek

Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi, System.String[]

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliğini kabul etti. Tasarının referandumda kabul edilmesi halinde Vladimir Putin, 2036'ya kadar üst üste devlet başkanlığı yapabilecek.


Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, Putin'in devlet başkanı olarak görev yaptığı dönemlerin sıfırlanması ile ilgili anayasada değişiklik yapılması için sunulan öneriyi oyladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]