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Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açan düzenleme kabul edildi
7 saat önce
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı. Tasarının referandumda kabul edilmesi halinde Vladimir Putin, 2036'ya kadar üst üste devlet başkanlığı yapabilecek
Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliğini kabul etti. Tasarının referandumda kabul edilmesi halinde Vladimir Putin, 2036'ya kadar üst üste devlet başkanlığı yapabilecek.
Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, Putin'in devlet başkanı olarak görev yaptığı dönemlerin sıfırlanması ile ilgili anayasada değişiklik yapılması için sunulan öneriyi oyladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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