"Putin'in açıklaması, Finlandiya ve İsveç liderlerine yemek buluşmasını iptal ettirdi" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

"Putin'in açıklaması, Finlandiya ve İsveç liderlerine yemek buluşmasını iptal ettirdi" iddiası

10.06.2022 18:01
"Putin'in açıklaması, Finlandiya ve İsveç liderlerine yemek buluşmasını iptal ettirdi" iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18. yüzyılda Rus ve İsveç krallıkları arasındaki Büyük Kuzey Savaşı'na atıf yapan açıklamalarının ardından, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile planladığı akşam yemeğini iptal ettiği öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18. yüzyılda Rus ve İsveç krallıkları arasındaki Büyük Kuzey Savaşı'na atıf yapan açıklamalarının ardından, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile planladığı akşam yemeğini iptal ettiği öne sürüldü.

İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesindeki habere göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkenin Baltık Denizi'nde yer alan Aland Adaları'nın silahlardan arındırılmasının 100. yıl dönümü dolasıyla İsveç Kralı Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia'yı akşam yemeğine davet etti.

Akşam yemeğinin yapılacağı sırada Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da iş insanlarıyla görüşmesinde yaptığı konuşmada 1700-1721 arasında Rus ve İsveç krallıkları arasındaki Büyük Kuzey Savaşı'na değinerek, "Büyük Petro İsveç ile savaşında toprak kazanmadı. Bugün Avrupa'nın İsveç olarak kabul ettiği ve aslında bize ait olan yerleri geri aldı. Şimdi topraklarımızı yeniden kazanma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Putin'in açıklamasından sonra Niinistö'nün, akşam yemeği programını yarıda keserek Kral Gustaf ile görüşmeden özel helikopterle Helsinki'ye döndüğü iddia edildi.

Kral Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın da etkinlik sürerken alanı terk ettiği bildirildi.

Expressen'in haberinde yer alan bir diğer iddia ise buluşma sırasında Rus muharip gemilerinin, Baltık Denizi'nde tatbikat yaptığı için programın iptal edildiği yönündeydi.

Finlandiya hükümeti iddiaları yalanladı

İddiaların ardından Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Niinistö'nün programı yarıda kesmesinin Putin'in açıklamaları veya Rus gemilerinin tatbikatıyla alakası olmadığı bildirildi.

İsveç makamlarından ise iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Finlandiya ve İsveç, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Mayıs'ta NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapmıştı.

YORUMLAR
500
Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek
Kaynak: AA

Finlandiya, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Putin'in açıklaması, Finlandiya ve İsveç liderlerine yemek buluşmasını iptal ettirdi' iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: "Putin'in açıklaması, Finlandiya ve İsveç liderlerine yemek buluşmasını iptal ettirdi" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement