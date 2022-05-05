Putin'in aşçısında Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar - Son Dakika

Sözcü'de yer alan habere, Ukrayna'da da savaşan Rus paralı asker örgütü Wagner Grubu'nun arkasındaki isim olduğu düşünülen ve "Putin'in aşçısı" olarak tanınan Rus milyarder Yevgeni Prigozin, İngiliz Guardian gazetesine ilginç açıklamalarda bulundu.

BATI'YI "NESLİ TÜKENMEKTE OLAN SAPIKLAR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Son dönemde Mali'de katliam yapmakla suçlanan ve Ukrayna'da da savaşan Rus paralı asker örgütü Wagner Grubu'nun arkasındaki isim olduğu düşünülen Rus milyarder Yevgeni Prigozin, " Rusya'nın ölüm döşeğindeki Batı medeniyetini yenilgiye uğratacağını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın biri isim olan, catering alanında aldığı devlet ihaleleri nedeniyle "Putin'in aşçısı" olarak anılan ve onun emirleriyle Wagner Grubu'nu yönettiği iddia edilen Prigozin, İngiliz Guardian gazetesine zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Batı'yı "acınası durumdaki nesli tükenmekte olan sapıklar" diye niteleyen Prigozin, Rusya'nın Ukrayna'da mutlaka zafer kazanacağını belirtti.

Wagner Grubu'yla bir ilişkisi olmadığını savunan Rus iş insanı, "Sizler Rusların, Malililerin, Orta Afrikalıların, Kübalıların, Nikaragualıların ve diğer halkların iğrenç Üçüncü Dünyalılar olduğunu sanan ölmeye yakın Batı medeniyetisiniz. Acınası durumdaki nesli tükenmekte olan bir grup sapıksınız. Biz çokuz, milyarlarız. Zafer bizim olacak" dedi.

"AFRİKA'DAKİ İNSANLIĞI KÖLELEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD ve Avrupa ülkelerinin Mali'de ve Afrika'da insanları köleleştirmeye çalıştığını söyleyen Prigozin, Batı'nın bölgede doğal zenginlikleri yağmalamak için terör örgütleri aracılığıyla korku ortamı yarattığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Wagner Grubu'nun Mali ve Libya'da faaliyet yürüttüğünü doğrulamış ama grubun doğrudan Rus hükümetinden talimat aldığı iddiasını yalanlamıştı. Suriye ve Ukrayna'da da insan hakları ihlalleriyle suçlanan Wagner Grubu'na bağlı yüzlerce paralı askerin çeşitli ülkelerde savaştığı söyleniyor.