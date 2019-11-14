Son Dakika Haberleri: Putin'in danışmanın telefon kayıtları 298 kişinin öldüğü MH17 yolcu uçağı soruşturmasında
Son Dakika Dünya Putin'in danışmanın telefon kayıtları 298 kişinin öldüğü MH17 yolcu uçağı soruşturmasında - Son Dakika Dünya

Putin'in danışmanın telefon kayıtları 298 kişinin öldüğü MH17 yolcu uçağı soruşturmasında

6 saat önce

Ukrayna'da, beş yıl önce Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturmada yeni telefon kayıtları ortaya çıktı. Rus yetkililerle Ukrayna'daki ayrılıkçı grubun liderleri arasındaki telefon görüşmeleri, uçağın vurulmasına ilişkin yeni soru işaretlerini doğurdu.

Putin'in danışmanın telefon kayıtları 298 kişinin öldüğü MH17 yolcu uçağı soruşturmasında, System.String[]

Ukrayna'da, beş yıl önce Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni telefon kayıtları ortaya çıktı.


Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın danışmanları ile Ukrayna'daki ayrılıkçı grup arasındaki telefon görüşmelerinin, uçağın düşürülmesi ile ilgili yeni soru işaretlerini doğurduğunu duyurdu. Yetkililere göre söz konusu kayıtlar Kremlin ile Ukrayna'daki ayrılıkçılar arasındaki bağın bilinenden daha yakın olduğunun bir göstergesi.

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Malezya Havayolları, Vladimir Putin, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 
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