Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Mecliste siyasi sisteme yönelik reform talepleri, hükümetin istifasının nedeni oldu.

Putin'in kabine üyeleri ve Rus parlamento üyelerinin katıldığı bu yılki konuşması, mevcut yönetim sisteminde değişikliklere odaklandı.

Rus parlamentosu ve hükümetinin güçlendirilmesine yönelik mesajların ardından, gerekli reformları yapacak yeni kabinenin göreve gelmesi için Başbakan Dmitriy Medvedev ve hükümeti görevinden istifa etti.

Putin, konuşmasında, anayasada bazı değişiklikler yapılmasını istedi.

Anayasada ülkenin egemenliği ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kritik öneme sahip kişiler için zorunlu şartların düzeltilmesi önerisinde bulunan Putin, devletin üst düzey bu yöneticilerinin yabancı bir ülkeyle bağı olmaması için başka bir ülkede oturum izni ve vatandaşlığı olanların bu görevlerde bulunamayacağını vurguladı.

Putin'in bu ifadeleri, devletin üst yönetiminde bir nevi "ayıklama" operasyonu olarak algılandı.

- Putin, 3'üncü kez aday olmayacağı yönündeki görüşünü dile getirmiş oldu

Devlet başkanlığı görevi için de yeni şartlar isteyen Putin, bu göreve talip bir kişinin en az 25 yıl boyunca Rusya'da daimi olarak ikamet etmesi gerektiğini ifade etti.

Putin, bu teklifiyle de Aleksey Navalnıy gibi yurt dışında bir süre ikamet eden muhalif figürlerin de devlet başkanlığı adaylığının önüne geçmiş olacak.

Toplamda 4, art arda ise 2'nci dönem devlet başkanlığını sürdüren ve 2024'te görev süresi dolacak Putin, 3'üncü kez aday olmayacağı yönündeki görüşünü de bu konuşmada dile getirmiş oldu.

Putin, bu yöndeki tartışmalara değinerek, "Kamuoyunda aynı kişinin Rusya Devlet Başkanlığı görevini üst üste 2 dönemden fazla yapmaması gerektiği yönündeki anayasa hükmünün tartışıldığını biliyorum. Bu konunun öncelikli olduğunu düşünmüyorum ama buna katılıyorum." ifadelerini kullandı.

- Gelecekte güçlü bir başbakanlık talebi

Kabinenin gücünü de parlamentodan almasını sağlayacak bir düzenleme fikrini açıklayan Putin, devlet başkanının kabine üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik bir sisteme geçilmesini öngörüyor.

Rusya'da mevcut sisteme göre, başbakan adayı olan kişi, devlet başkanının önerisiyle parlamentoda onaylanıyor.

Parlamentoda görevi onaylanan başbakan, kabine üyelerini kendisi atıyor.

İleriki dönemde, hükümetin kurulmasında parlamentoya daha fazla yetki verme niyetini de vurgulayan Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'ya daha fazla güvenilmesi için bütün kabine üyelerinin milletvekillerince onaylanması yönünde düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Putin, Duma'nın onayından sonra devlet başkanının milletvekillerince onaylanan kabine üyelerini atamasını onaylamak zorunda kalacağını kaydetti.

- "Rusya, güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak kalmalıdır"

Güçlü ve bütün üyeleri parlamento desteğine dayanan hükümet talebi, Putin'in görev süresi bittiğinde Başbakan olma ihtimalini gündeme getirdi.

Putin, bu değişiklik isteğinin gerekçesini de "Bu parlamentonun, Duma'nın siyasi partilerin rolünü ve önemini güçlendirecek, başbakan ve tüm kabine üyelerinin bağımsızlığı ve sorumluluğunu, yürütme ve diğer organlar arasındaki iş birliğini artıracak." ifadeleriyle daha açık şekilde ortaya koydu.

Hükümetin parlamento desteğiyle güçlenmesi talebinin arkasından Putin, Rusya'nın yarı cumhuriyet-yarı başkanlık sistemine geçilmesini andıran ifadeler kullandı.

Parlamenter bir cumhuriyet biçiminden söz eden Putin'in, "Rusya, güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak kalmalıdır." sözleri dikkati çekti.

Putin, bütün bunlara karşın silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleriyle ilgili görevler dahil hükümetin öncelikleri ve icraatlarını belirleme ve kabine üyelerini görevden alma hakkı gibi devlet başkanının bazı görevlerini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Yargı sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, Federasyon Konseyinin, Devlet Başkanına Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme üyelerinin yüz kızartıcı eylemlerde bulunmaları halinde görevden alma hakkını vermesini teklif etti.

Putin, Rusya'da 2 kez art arda başkan seçilmesinin ardından, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde ise oyların yüzde 76,76'sını alarak aynı göreve seçilmişti.

Rus lider Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.