- Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi Covid-19 ve global ekonomik kriz oldu - Son Dakika

- Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi Covid-19 ve global ekonomik kriz oldu

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesine yolladığı video mesajda korona virüs salgınına ve küresel ekonomik krize dikkat çekti.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Salgın nedeni ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgını ve salgın nedeniyle küresel ölçekte yaşanan ekonomik krize dikkat çekti. Putin, "İnsanlığın 2020'de karşılaştığı zorlukların boyutları gerçekten emsalsiz. Korona virüs salgını, küresel kilitlenme ve ekonomik aktivitelerin donması, modern dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana henüz bilmediği sistemik bir ekonomik kriz başlattı" dedi.

G20 ülkelerinin salgın ile mücadelesine verdikleri destekten bahseden Putin, "Ülkelerimiz, dünya ekonomisi için toplam 12 trilyon dolarlık teşvik paketi oluşturdu. Ayrıca, öncelikli tıbbi ihtiyaçlar için 21 milyar dolarlık seferberliğe katkıda bulunduk, aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için uluslararası iş birliği başlattık" ifadelerini kullandı.

"İhtiyacı olanlara Rus aşısını sağlamaya hazırız"

Covid-19 salgını ile ilgili ülkesinde geliştirilen aşıları ihtiyaç duyan herkese gönderebileceklerini ifade eden Putin, "Rusya, bu zirvenin etkili ve güvenli aşıların herkes için erişilebilir olmasını amaçlayan kilit karar taslağını destekliyor. Şüphesiz bağışıklık kazandıran aşılar kamuya açık olması gerekiyor. Ülkemiz Rusya, tabi ki bilim adamlarımızın geliştirdiği aşıları ihtiyacı olanlara sunmaya hazır. Pandeminin boyutları, mevcut tüm kaynakları ve yöntemleri kullanmamızı zorunlu kılıyor. Ortak hedefimiz, bir aşı ve ilaç portföyü oluşturmak ve gezegenimizin tüm nüfusuna güvenilir koruma sağlamaktır" dedi.

Putin, Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ülkesinde geliştirilerek hazır hale getirildiğini EpiVacCorona isimli aşının test sürecinde olduğunu ve Rus bilim adamları tarafından üçüncü aşı için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

DTÖ'nün alternatifi yok ama modernize edilmeli

Dünya Ticaret Örgütü'nün salgın gibi küresel risklerde daha etkin hale gelmesi gerektiğini işaret eden Putin, "Genel olarak G20 çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nü günümüzün zorluklarına uygun olarak reform etmek için ortak yaklaşımlar aramaya devam etmeliyiz" dedi.

G20 ülkelerinin DTÖ'yü modern sorunlara karşı geliştirilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Putin, "Bu görevin evrensel norm ve ilkelere dayanan istikrarlı, verimli, çok taraflı bir ticaret sistemi olmadan çözülmesi mümkün değil. Oysa bugün Dünya Ticaret Örgütü'nün alternatifi yok" dedi.

Putin yaptırımlardan şikayet etti

G20 ülkelerinin liderlerine hitabında ülkelerin tarafsız olması gerektiğini vurgulayan ve ekonomik yaptırımlardan şikayet eden Putin, "Uluslararası ticarette biriken sorunların üstesinden gelmeliyiz. Korumacılığı frenlemek, tek taraflı yaptırım uygulamasından vazgeçmek ve tedarik zincirlerini yenilemek için çaba sarf etmek gerekiyor. Çok taraflı evrensel ticaret kurallarının e-ticaret için uyarlanması da gündemde olan bir konu. Burada yapılacak daha çok şey var. Bunu bugün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde de tartıştık" dedi.

Putin konuşmasının sonunda ev sahibi ülke olarak G20 konferansını organize eden Suudi Arabistan'a teşekkür etti.