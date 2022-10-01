Putin'in ilhak kararı sonrası gram altın fiyatlarında düşüş! 987,78 liradan güne başladı - Son Dakika
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Putin'in ilhak kararı sonrası gram altın fiyatlarında düşüş! 987,78 liradan güne başladı

01.10.2022 09:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarında bulunan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini açıklaması altın piyasasını da etkiledi. Dün sabah saatlerinde gramı 990 lira olan altın, bu sabah güne 987 liradan başladı.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana altın fiyatları dalgalı seyrine devam etti. FED'in faiz kararı sonra doların yükselmesi ile düşük seyreden altın, Putin'in açıklamaları ilegerilemeye devam etti.

DOLARA TALEBİ ALTINI VURDU

Amerika'nın enflasyonla mücadele için aldığı önlemler kapsamında Merkez Bankası FED'in faiz artışına gitmesiyle beraber dolar değer kazandı. Dünya çapındaki resesyon endişeleri ve Euro Bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluk yatırımcının güvenli limanları tercih etmesine neden oldu. Dünya ekonomilerinde yaşanan bu gelişmelerin değerli metallere olan talebi azaltması ile altının ons fiyatı tarihi dipleri gördü.

İNGİLTERE'DEN ALTINA DESTEK!

Tüm bu gelişmelerin dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını açıklamasının ardındanaltın fiyatlarında bir toparlanma gözlendi.BoE'nin kararı sonrası dolar endeksi zayıfladı. ABD tahvil faizleri düşüşe geçti. Sonraki süreçte ise 1600 dolar seviyesine kadar inan ons altın, İngiltere Merkez Bankası kararı ile 1674 dolara kadar çıktı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMALARI ALTIN PİYASASINI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz gün Putin'in tüm dünya tarafından merakla beklenen konuşması piyasaları da etkiledi. Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için anlaşmaları imzaladı."4 bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor. Halkın yaptığı seçimi artık tartışmayacağız" dedi.

Gram altın geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 990 liradan güne merhaba dedi. 30 Eylül günü çeyrek altın ise 1.640 liradan açıldı.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 987,78

Çeyrek altın: 1.618,00

ONS altın: 1.661,00

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Vladimir Putin, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Putin'in ilhak kararı sonrası gram altın fiyatlarında düşüş! 987,78 liradan güne başladı - Son Dakika


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