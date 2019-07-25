Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya'ya...
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Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya'ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya
'ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
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