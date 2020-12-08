Putin'in kızının 2013'teki düğünün fotoğrafları basına sızdı
08.12.2020 09:36
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova'nın 2013 yılındaki düğün fotoğrafları, basına sızdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova'nın 2013 yılındaki düğün fotoğrafları, basına sızdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lyudmila Putina'nın küçük kızı Katerina Tikhonova, 2013'te Kirill Shamalov'la evlendi. İkilinin Rusya'daki Igora kayak merkezinde üç gün süren düğününden bazı fotoğraflar, basına sızdı.Katerina Tikhonova ve eşi işadamı Kirill Shamarov, 2018'de boşandı ve basında boşanma sebebi olarak Shamarov'un Zhanna Volkova ile ilişkisi gösterildi.
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