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Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler
6 saat önce
Vladimir Putin tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu
Vladimir Putin tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu.
Putin'in bu yirmi yıllık idaresinde öne çıkan olaylar ve başlıca önemli tarihler şunlar oldu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:12
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