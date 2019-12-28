Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler - Son Dakika Dünya

Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler

6 saat önce

Vladimir Putin tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu

Putin'in Kremlin'deki yirmi yılı: Öne çıkan olaylar, önemli tarihler, System.String[]

Vladimir Putin tam yirmi yıl önce siyasi olarak zor günler geçiren dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti. Putin o tarihten bu yana aralıksız olarak devlet başkanı ya da başbakan olarak ülke yönetiminde tek söz sahibi oldu.


Putin'in bu yirmi yıllık idaresinde öne çıkan olaylar ve başlıca önemli tarihler şunlar oldu Açıklaması

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Vladimir Putin, Boris Yeltsin, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:12 
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