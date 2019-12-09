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Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi

6 saat önce

Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendiRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze fırlatma mekanizması bulunan çantası, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda tarafından görüntülendi.

Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze fırlatma mekanizması bulunan çantası, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda tarafından görüntülendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'de yayınlanan bir programda askeri uzman Aleksey Egorov tarafından incelenen çantada, olası bir savaş durumunda kullanılması yapılmış bir mekanizma bulunuyor. Yaygın inanışın aksine, nükleer füze fırlatma mekanizmasının üzerindeki düğme kırmızı değil, beyaz. Resmi adı 'Kazbek' olan bu sistemin, yaygın kullanılan ismi ise Nükleer Çantası olduğu belirtildi. Egorov, çantadaki mekanizmada bulunan beyaz düğmenin, özel kodların stratejik füze merkezlerine gönderilmesi için kullanıldığını belirtti.

Sovyetler Birliği döneminde birçok liderin taşıdığı bu çanta, Vladimir Putin döneminde daha da geliştirildi.

Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
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