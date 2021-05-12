Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Merzuk'la görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesi Filistin tarafının inisiyatifi ile yapıldı. Görüşmede, İsraillilerin Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik eylemlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayan Merzuk, Gazze şeridindeki yerleşim alanlarının bombalanmasının da kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Görüşmede Rus tarafı, "İsrail ve Filistin topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılar dahil şiddete derhal son verilmesinin, milliyetleri ve dinleri ne olursa olsun sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun" önemini vurguladı.

Merzuk ise görüşmede, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da güç kullanımını ve yerli Arap halkına yönelik yasa dışı faaliyetlerini engellemek için İsrail tarafına uluslararası toplumun gerekli baskıyı uygulamasıyla, mütekabiliyet esasına dayalı olarak Hamas'ın İsrail'e karşı her türlü askeri eylemleri durdurmaya hazır olduğunu bildirdi