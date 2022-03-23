Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

23.03.2022 18:46
Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Chubais'ın istifasını doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

İSTANBUL'DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Chubais'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Chubais'ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul'da olduğu öne sürülerek, Moskova'ya geri dönecekleri aktarıldı.

YELTSİN DÖNEMİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Chubais, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Chubais, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti
Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

YORUMLAR
500
Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti! Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti! Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement