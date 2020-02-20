Putin'in Rus istihbaratı toplantısı sırasında FSB'den büyük operasyon - Son Dakika
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Putin'in Rus istihbaratı toplantısı sırasında FSB'den büyük operasyon

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus istihbaratı ile toplantı yaparken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ülke genelinde suç örgütüne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Putin'in Rus istihbaratı toplantısı sırasında FSB'den büyük operasyon, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus istihbaratı ile toplantı yaparken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ülke genelinde suç örgütüne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) genişletilmiş toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Rus istihbaratının 2018 yılında 9 terör saldırısını, 2019 yılında ise 4 terör saldırısını engellediğinden bahseden Putin, Rus istihbaratına övgüler yağdırdı. İstihbarat tarafından 57 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Putin, Rus istihbaratının gelişimi için hükümet desteğinin süreceğini ifade etti. Putin'in toplantıda yaptığı konuşma sırasında ise Rus istihbaratı ülke genelinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından basına yapılan açıklamada, Rusya'nın 16 bölgesinde bir suç örgütüne karşı operasyon yapıldığı, 4 bölgede silah depolarına baskınlar düzenlendiği ve operasyonlarda 76 adet makineli tüfek, hafif makineli tüfekler, silahlar, 11 adet el bombası, 11 kilogram patlayıcı malzeme, TNT ve barut, silah susturucuları ve çok sayıda merminin ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, operasyon yapılan örgütün ismine dair bilgi verilmezken örgüte üye 39 kişinin yakalandığı belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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