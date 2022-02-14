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Putin ile görüşen Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi - Son Dakika

Putin ile görüşen Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi

14.02.2022 16:30
Putin ile görüşen Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile batılı ülkelerle yaşanan diplomatik durumu görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik garantileri taslağıyla ilgili batılı ülkelerle anlaşma şansının olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile batılı ülkelerle yaşanan diplomatik durumu görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik garantileri taslağıyla ilgili batılı ülkelerle anlaşma şansının olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Rusya'nın batılı ülkeler ve NATO ile yaşadığı gerilimlerin ve diplomatik sürecin ele alındığı görüşmede Lavrov, Putin'in keskin sorularına cevap verdi. Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?" sorusuna cevap veren Lavrov, "Şans her zaman var" diye karşılık verdi.

10 SAYFALIK CEVAP HAZIRLANDI

Yine güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO tarafından kendilerine sunulan cevaba bir yanıt hazırlayıp hazırlamadığını soran Putin'e yanıt veren Lavrov, "10 sayfa olarak formüle edildi" diyerek cevap mektubunu hazırladıklarını ifade etti. Sözlerinin devamında kendilerine sunulan cevapları incelediklerini de ifade eden Lavrov, "Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD'nin yanıtı ilgilendiriyor, zira batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Putin ile görüşen Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin ile görüşen Lavrov, batılı ülkelerle anlaşma şanslarının olduğunu söyledi - Son Dakika


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