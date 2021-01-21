'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti - Son Dakika
BBC

'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti

21.01.2021 15:52

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan bir video 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi.

Video Navalni'nin Moskova'ya dönüşünde tutuklanmasının ardından ekibi tarafından yayımlandı.

Videoda mülkün 1 milyar sterline (yaklaşık 10 milyon TL) mal olduğu ve "dünyadaki en büyük rüşvet" ile inşa edildiği öne sürülüyor.

Kremlin ise bu binanın Putin'e ait olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, mülkü federal görevlilerin koruduğunu iddiasını reddetti.

Navalni ekibine göre binanın bahçesinin büyüklüğü Monaco'nun 39 katı.

Krasnodar'da bulunan Gelencik'te inşa edilen binanın Putin tarafından, kendisine yakın petrol devlerine rüşvet olarak sipariş edildiğini öne süren Navalni ekibi, "Patronları için böyle bir saray yaptılar" ifadelerini kullanıyor.

Videoya göre mülkün etrafındaki 70 kilometrekarelik toprağın sahibi ise Federal Güvenlik Servisi (FSB).

Binada kumarhane, yer altı buz hokeyi sahası ve üzüm bağı olduğu öne sürülüyor.





YouTube videosunda konuşan Navalni, "Mülkün etrafı aşılamaz tellerle kaplı, kendi limanı, kilisesi, güvenlikleri, özel izin sistemi, uçuşa yasak bölgesi ve hatta sınır kontrolü var" diyor ve ekliyor:

"Bu toprak Rusya içinde ayrı bir devlet gibi ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek bir çarı var: Putin."

Analiz: Steve Rosenberg, BBC Moskova Muhabiri

Aleksey Navalni, Rusya'ya geri dönerek bahsi yükseltmişti.

Bu kendisini zehirlediğini söylediği Vladimir Putin'e doğrudan bir meydan okumaydı.

Havalimanında tutuklanıp 30 günlüğüne cezaevine gönderilmesi de bu nedenle şaşırtıcı değildi.

Fakat Rusya'nın en bilinen muhalif siyasetçisi, demir parmaklıklar ardından bile Kremlin'i zor duruma düşürmeyi başarmış gibi gözüküyor.

"Putin'in Sarayı", yayınlandıktan sonra saatler içinde milyonlarca kez izlendi.

Navalni'nin destekçileri, serbest bırakılması için hafta sonu bir dizi protesto planlıyor.

Lüks bir sarayın görüntüleri ve yeni yolsuzluk suçlamaları daha fazla insanı sokağa çıkarabilir mi?

Bunu bilmiyoruz.

Fakat emin olduğumuz bir şey var: Navalni bir gün öncesinde imkansız görülen bir şeyi başardı, yetkililerle mücadelesinde bahsi yükseltti.

Ağustos 2020'de sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği belirlenen Navalni, tedavi için Almanya'ya gittikten sonra Ocak'ta geri dönmüş ve Rusya'da şartlı tahliye edildiği bir davanın Aralık ayında karakola imza verme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Navalni 5 Şubat'ta da İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir Sovyet askerine iftira attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat, Navalni'nin Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği sonucuna ulaşmıştı.

'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti
'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti

Alexei Navalny, Kremlin, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti - Son Dakika Dünya

BBC

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