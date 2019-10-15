Son Dakika Haberleri: - Putin'in Suudi Arabistan Ziyaretinde Bando Krizi
Son Dakika Güncel - Putin'in Suudi Arabistan Ziyaretinde Bando Krizi

- Putin'in Suudi Arabistan Ziyaretinde Bando Krizi

30 dakika önce

- Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando kriziMOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması tartışmalara sebep oldu.

- Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması tartışmalara sebep oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık döneminde 2. kez Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad'ta resmi törenlerle karşılandı. Ardından Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman El-Yemame Sarayı'na birlikte geçti. Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı. Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin'in gerildiği görüldü. Kral Salman ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.

Ruslar ise Suudi Arabistan'daki töreni televizyonlardan izlerken krallık bandosunun Rusya milli marşı performansını izledikten sonra sosyal medyada tartışmalar başladı. Binlerce yorumun yapıldığı olayla ilgili Ruslar, Suudi bandosu hakkında alaycı ifadeler kullandı.

(EA-EK-NT-D)

- Putin'in Suudi Arabistan Ziyaretinde Bando Krizi

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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