Putin'in yakın koruması hakkında skandal iddia - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın koruması Mihail Zaharov'un, Kremlin Sarayı bahçesinde intihar ettiği iddia ediliyor.

Rusya'nın Moskova merkezli günlük gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Putin'e yakın isimlerden biri olan Mihail Zaharov ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı. Sosyal medyada yayın yapan Baza ajansı tarafından öne sürülen iddialara dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın koruması olan Ulusal Güvenlik Servisi (FSO) görevlisi Mihail Zaharov, Kremlin Sarayı'nın bahçesinde intihar etti. "Putin'in korumalarından biri Kremlin arazisinde intihar etti" başlığıyla verilen haberde, Putin'in yakın koruması Zaharov'un ne şekilde intihar ettiğine dair herhangi bir bilgi aktarılmazken, eşiyle anlaşmalı olarak boşanma hazırlığında olduğu ve şu an eşiyle ayrı yaşadığı bilgilerine yer verildi.

Öte yandan gazetede yer alan iddiaya, Kremlin'den henüz bir açıklama gelmedi. - MOSKOVA