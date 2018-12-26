Putin’in 'yenilmez' Avangard’ı testten geçti
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in martta ilk defa duyurduğu ses hızının 20 katına ulaşabilen "Avangard" isimli hipersonik kıtalararası füze belirlenen hedefini başarıyla vurdu.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in martta ilk defa duyurduğu ses hızının 20 katına ulaşabilen "Avangard" isimli hipersonik kıtalararası füze belirlenen hedefini başarıyla vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19
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