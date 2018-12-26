Son Dakika Haberleri: Putin’in 'yenilmez' Avangard’ı testten geçti

Putin’in 'yenilmez' Avangard’ı testten geçti

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in martta ilk defa duyurduğu ses hızının 20 katına ulaşabilen "Avangard" isimli hipersonik kıtalararası füze belirlenen hedefini başarıyla vurdu.

Putin’in 'yenilmez' Avangard’ı testten geçti, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in martta ilk defa duyurduğu ses hızının 20 katına ulaşabilen "Avangard" isimli hipersonik kıtalararası füze belirlenen hedefini başarıyla vurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 

Vladimir Putin, Ekonomi
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