Son Dakika Haberleri: Putin 'Inf'in Askıya Alınması Öngören Kararnameyi İmzaladı

Putin 'Inf'in Askıya Alınması Öngören Kararnameyi İmzaladı

1 saat önce

Rusya'nın TASS haber ajansı, Devlet Başkanı Putin'in, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerin askıya alınmasına dair kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Putin 'Inf'in Askıya Alınması Öngören Kararnameyi İmzaladı, System.String[]
Rusya'nın TASS haber ajansı, Devlet Başkanı Putin'in, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerin askıya alınmasına dair kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Kremlin basın sözcülüğüne dayandırılan haberde, imzalanan kararnameyle, 8 Aralık 1987'de ABD ile imzalanan nükleer anlaşmanın askıya alınmasının onanmış olduğu vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

TASS haber ajansı, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada

Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü Prodigy'nin Solisti Keith Flint, Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin 'Inf'in Askıya Alınması Öngören Kararnameyi İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]